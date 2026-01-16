"Gigantische Explosion": Mehrere Gebäude in Großstadt eingestürzt

Utrecht (Niederlande) - Zerstörungs-Drama in der niederländischen Großstadt Utrecht! Am Donnerstagnachmittag sind dort mehrere Gebäude eingestürzt und Menschen zu Schaden gekommen.

Nach einer gravierenden Explosion sind in Utrecht (Niederlande) mehrere Gebäude unbenutzbar. © Laurens Niezen/ANP/dpa

Ein Feuerwehrsprecher sprach laut der Nachrichtenagentur ANP von einer "gigantischen Explosion" im historischen Zentrum, die einen heftigen Brand zur Folge hatte.

"Glücklicherweise wurde nach ersten Erkenntnissen niemand durch die Explosion schwer verletzt", erklärte Bürgermeisterin Sharon Dijksma (54). Zwei Personen seien medizinisch behandelt, ein Mensch ins Krankenhaus gebracht worden.

Stundenlang kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen. Nach einer Freigabe durch Ermittler konnten die Trümmer durchsucht werden. Mit Leitern versuchten Kameraden, in die betroffenen Häuser zu gelangen.

Bislang gibt es keine Vermisstenmeldungen. Die Behörden gehen davon aus, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand in den Gebäuden aufgehalten hat.