Kahlschlag bei Brauereikonzern: Tausende Arbeitsplätze sollen abgeschafft werden

Amsterdam (Niederlande) - Ein echter Paukenschlag hallt durch die Brauereien des Bierriesen Heineken aus den Niederlanden . Über die nächsten zwei Jahre hinweg sollen zwischen 5000 und 6000 Stellen abgebaut werden.

Noch ist unklar, wo genau die Stellen bei Heineken abgebaut werden. © J. David Ake/AP/dpa

Das teilt das Unternehmen in einem Jahresbericht mit.

Grund für den drastischen Kahlschlag ist demzufolge der sinkende Umsatz. Menschen auf der ganzen Welt trinken immer weniger Bier, und das bekommt der Brauerei-Riese zu spüren.

So informiert Heineken, dass die Absatzzahlen im vergangenen Jahr einen Rückgang von 1,2 Prozent verzeichnet haben. Zudem soll der Stellenabbau dem Zweck dienen, "die Produktivität zu steigern und erhebliche Einsparungen zu erzielen". Für das kommende Jahr zeigt sich die Unternehmensführung eher bescheiden. Der Gewinn soll lediglich um zwei bis sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Zudem ist die Frage nach einem Nachfolger innerhalb der Geschäftsführung weiterhin ungeklärt.

Bisher ist lediglich bekannt, dass der jetzige CEO Dolf van den Brink (53) zum 31. Mai sein Amt als Vorstandsvorsitzender von Heineken niederlegen wird.