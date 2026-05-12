Tragödie, kurz vor dem Ziel: 15-Jährige stirbt bei Halbmarathon

Leiden (Niederlande) - Ein Marathon -Wochenende versetzt oft eine ganze Stadt in Ekstase. Wer nicht selbst läuft, feuert an, und so ist die Stimmung während dieser Läufe bei allen Beteiligten heiter und ausgelassen. Doch der Tod einer 15-jährigen Hobbysportlerin überschattet die Veranstaltung, die am vergangenen Wochenende in den Niederlanden stattfand.

Eigentlich hätte die 15-Jährige gar nicht an dem Langdistanzlauf teilnehmen dürfen. (Symbolfoto) © 123rf/roman023

Wie der Veranstalter selbst in einem Beitrag auf Instagram mitteilte, nahm das Mädchen am Sonntag an dem Halbmarathon in der Stadt Leiden zwischen Den Haag und Amsterdam teil.

Die 15-Jährige, die selbst aus einem Nachbarort stammte, absolvierte laut einem Bericht der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" den ersten Teil der 21,0975 Kilometer tadellos, als sie plötzlich rund vier Kilometer vor dem Ziel kollabierte.

Sofort eilten Mediziner dem bewusstlosen Mädchen zu Hilfe, doch sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Mit weißen Planen schirmten die Einsatzkräfte die Szene vor den Augen Tausender Zuschauer ab, während weitere Helfer hinter der Plane um das Leben des Teenagers kämpften - vergeblich. Das Mädchen starb noch auf der Strecke des Halbmarathons.

Woran die 15-Jährige starb, ist noch unklar, jedoch geht die Polizei davon aus, dass ihr Tod eine gesundheitliche Ursache hatte, weswegen keine weiteren Ermittlungen eingeleitet werden.

Die offizielle Altersgrenze für den Halbmarathon lag bei 16 Jahren. Doch in einer Stellungnahme gegenüber der Tageszeitung erklärte eine Organisatorin, dass das "System auf dem Alter basiert, das die Teilnehmer selbst angeben".