Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

Ein Täter filmt den Angriff auf eine jüdische Schule in Amsterdam. Es kam zu einer Explosion. niemand wurde verletzt.

Von Christian Beck

Amsterdam (Niederlande) - In der Nacht zu Samstag hat es eine Explosion an einer jüdischen Schule im Amsterdamer Stadtteil Buitenveldert gegeben! Laut der Bürgermeisterin der Stadt, Femke Halsema (59), gab es keine Verletzten.

Ein Polizeiauto vor der jüdischen Schule in Amsterdam.
Ein Polizeiauto vor der jüdischen Schule in Amsterdam.  © Michel Van Bergen/ANP/dpa

Polizei, Justiz und Bürgermeisterin Halsema nennen den Vorfall einen gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde und nehmen ihn sehr ernst, berichtete De Telegraaf. Premierminister Rob Jetten (38) bezeichnete diesen als "entsetzlich".

Die Detonation in einem Wohnviertel im Süden habe Schäden an der Außenmauer hinterlassen, da Polizei und Feuerwehr vor Ort Schlimmeres verhindern konnten.

Online kursiert laut übereinstimmenden Berichten ein Video der Tat. Zu sehen ist, wie ein Täter einen Sprengsatz an der Außenmauer zündet. Daraufhin ergreift dieser die Flucht.

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Jüdische Schulen und Einrichtungen in Amsterdam stehen unter permanentem Schutz, teilte die Stadt mit. Sicherheitsvorkehrungen seien zuletzt verstärkt worden.

Die Vorgehensweise erinnert laut Berichten an einen ähnlichen, mutmaßlich antisemitisch motivierten Vorfall in der Nacht auf Freitag auf eine Synagoge im Zentrum von Rotterdam. Dort kam es zu einem Brand. Später nahm die Polizei vier Verdächtige im Alter von 17 bis 19 Jahren fest.

Titelfoto: Michel Van Bergen/ANP/dpa

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