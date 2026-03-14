Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

Amsterdam (Niederlande) - In der Nacht zu Samstag hat es eine Explosion an einer jüdischen Schule im Amsterdamer Stadtteil Buitenveldert gegeben! Laut der Bürgermeisterin der Stadt, Femke Halsema (59), gab es keine Verletzten.

Ein Polizeiauto vor der jüdischen Schule in Amsterdam. © Michel Van Bergen/ANP/dpa

Polizei, Justiz und Bürgermeisterin Halsema nennen den Vorfall einen gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde und nehmen ihn sehr ernst, berichtete De Telegraaf. Premierminister Rob Jetten (38) bezeichnete diesen als "entsetzlich".

Die Detonation in einem Wohnviertel im Süden habe Schäden an der Außenmauer hinterlassen, da Polizei und Feuerwehr vor Ort Schlimmeres verhindern konnten.

Online kursiert laut übereinstimmenden Berichten ein Video der Tat. Zu sehen ist, wie ein Täter einen Sprengsatz an der Außenmauer zündet. Daraufhin ergreift dieser die Flucht.

Jüdische Schulen und Einrichtungen in Amsterdam stehen unter permanentem Schutz, teilte die Stadt mit. Sicherheitsvorkehrungen seien zuletzt verstärkt worden.