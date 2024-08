Nach über vier Jahren soll dieses Land bald wieder Touristen empfangen

Man hätte bereits vor einigen Monaten Informationen über Inlandsfluglinien zwischen Pjöngjang und Samjiyon erhalten, so "KTG Tours". Wie genau die Touristen aber erst mal ins Land kommen sollen, ist bisher noch nicht bekannt. Zunächst muss generell abgewartet werden, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Koryo Tours erklärte gegenüber BBC, dass die Teilnahme an solchen Reisen, Touristen aus allen Ländern gestattet wird - außer welchen aus Südkorea. Auch Menschen aus den USA wird man in Nordkorea wohl nicht antreffen, denn ihnen werden Ausflüge in das Land verboten.