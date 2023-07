Politiker klaut Marken-Brille am Flughafen: Jetzt zieht er Konsequenzen

Oslo - Der Vorsitzende der norwegischen marxistischen Partei Rødt, Bjørnar Moxnes (41), tritt zurück. Er hatte im Juni am Flughafen eine Sonnenbrille mitgehen lassen.

Bjørnar Moxnes (41) war elf Jahre Vorsitzender der Partei Rødt. © IMAGO/TT/Terje Pedersen

"Ich habe einen großen Fehler gemacht, und die Art und Weise, wie ich danach damit umgegangen bin, hat es noch viel schlimmer gemacht", schrieb Bjørnar Moxnes am 24. Juli auf seinem Facebook-Account.

Moxnes war im Juni am Osloer Flughafen erwischt worden, als er eine Hugo-Boss-Sonnenbrille (Wert: circa 105 Euro) zunächst in seiner Jackentasche verschwinden ließ und aus dem Geschäft ging ohne zu bezahlen, so die Medienplattform NRK.

Moxnes tat dies nach eigener Aussage unbewusst. Als er aus dem Laden ging, sah er jedoch die Brille in seiner Tasche und entschied sich dazu, nicht zurück zu gehen und den Diebstahl zu melden, sondern weiterzugehen und das Preisschild abzureißen.

Später wurde der Parteichef von einem Wachamnn angehalten und die Brille in seinem Gepäck gefunden. Moxnes bezahlte schließlich die Brille und akzeptierte eine Geldstrafe von umgerechnet 270 Euro. Er bezeichnete den Vorfall als peinlich. "Heute verabschiede ich mich als Vorsitzender der Roten Partei. Es war eine unglaubliche Reise durch 11 Jahre", postete Moxnes.