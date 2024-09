"Nur einen BH": Zwillinge machen ein schlüpfriges Geständnis

New York (USA) - Dass eineiige Zwillinge ziemlich gleich ticken und eine enge Verbindung zueinander haben ist bekannt. Brigette und Danielle Pheloung aus den USA wühlen sogar im selben Wäscheregal!

Danielle Pheloung (27, links) und ihre Zwillingsschwester Brigette lieben Blitzlicht. Neben ihrer Fotovorliebe teilen sich die US-Amerikanerinnen auch noch den Kleiderschrank. © Screenshot/Instagram/daniellepheloung

Das offenbarten die Schwestern jüngst im Podcast "Gals on the Go" (Mädels auf Achse).

Als sie danach gefragt wurden, wie es gewesen sei, als Zwillinge aufzuwachsen, sprachen die 27 Jahre alten US-Amerikanerinnen davon, alles miteinander zu teilen. Bis heute! Mit "alles" meinten Brigette und Danielle auch wirklich alles, sogar die Unterwäsche.

Beide hätten eine gemeinsame Schublade, aus der sich jede nach Belieben bedienen könne. Hin und wieder sorgt das aber für Zündstoff! Danielle gab nämlich zu, dass sie "nur einen" hautfarbenen BH hätten, um den sich die Zwillinge ab und zu streiten müssten.

BH Nummer zwei (in Schwarz) bleibe derweil meistens im Schrank. Denn: Schwarz passe nicht zu ihren Outfits und für gewöhnlich würden die Schwestern obenrum sowieso "ohne alles" unterwegs sein.