14-Jähriger verletzt sich mit Böllern: Sein Freund (13) hortet illegale Pyro unterm Bett

Reichenau an der Rax - Wer mit Feuerwerkskörpern hantiert, begibt sich in Gefahr. Die Böllerei bezahlte ein 14-Jähriger in Niederösterreich bereits am 18. Dezember 2025 mit schweren Verletzungen. Bei einem 13-jährigen Freund wurden nun zahlreiche illegale Böller gefunden, die der Jugendliche unter seinem Bett versteckt hatte.

Die verbotenen pyrotechnischen Gegenstände hatte der 13-Jährige in Tschechien gekauft. © Landespolizeidirektion Niederösterreich

Unter der Schlafstätte des Minderjährigen entdeckten die Fahnder Pyrotechnik der Kategorie F3 und F4.

Für das Abbrennen davon sind in Deutschland das Mindestalter 18 Jahre und ein spezieller Schein erforderlich. Beides hatte der Teenager, der die Böller illegal in Tschechien gekauft hatte, nicht. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich soll der 13-Jährige die Feuerwerkskörper ohne Wissen seine Begleiter erworben haben.

Die verbotenen Böller wurden sichergestellt.

Ebenfalls verbotene Pyro hatten drei Teenies einstecken, die einer Polizeistreife am Silvestertag in der Schulallee in Deutsch-Wagram über den Weg liefen.