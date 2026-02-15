16 Meter tief gestürzt: Rodel-Ausflug endet für 13-Jährige tödlich

Salzburg/München - Nach einem schweren Rodelunfall ist eine 13 Jahre alte Schülerin aus München in Österreich an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das Mädchen befand sich zusammen mit ihrer Klasse auf Skilager.

Das Mädchen kam mit ihrem Schlitten von der Piste ab. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Unglück war am Donnerstag während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe aus München im Wintersportgebiet Rauris passiert. Zuvor hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" berichtet.

Nach Angaben der Polizei war die 13-Jährige mit einem gleichaltrigen Mädchen beim Rodeln von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Eines der Mädchen sei etwa 16 Meter tief über steiles Gelände im Wald abgestürzt, hieß es.

Beide Schülerinnen wurden schwer verletzt mit Helikoptern in Krankenhäuser gebracht. Während die mittlerweile Verstorbene nach Salzburg geflogen wurde, wurde das zweite Mädchen im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach intensivmedizinisch betreut, sagte ein Krankenhaus-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile sei dieses Mädchen in stabilem Zustand. Es sei in eine Normalstation verlegt worden, sagte er.