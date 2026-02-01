Schlittenfahrt endet im Krankenhaus: Deutsche Urlauber stürzen Abhang hinunter

Westendorf (Österreich) - Eigentlich sollte es ein großer Spaß im Schnee werden - doch für zwei junge Deutsche nahm eine Schlittenfahrt in einer österreichischen Gemeinde Westendorf ein dramatisches Ende.

Die beiden stürzten samt Schlitten einen steilen Hang hinunter. (Symbolbild) © 123RF/pavelk

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, waren ein 24-Jähriger und eine 20-Jährige aus Bayern gemeinsam auf einem Schlitten talabwärts unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle verloren.

Die beiden stürzten daraufhin samt ihrem Gefährt etwa 40 bis 50 Meter einen steilen Hang hinab und blieben schwer verletzt liegen.

Beide waren ansprechbar, standen jedoch offenbar unter Alkoholeinfluss.