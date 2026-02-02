Mord auf Urlaubsinsel? Deutscher soll eigene Mutter auf Teneriffa erschossen haben

Costa Del Silencio (Teneriffa, Spanien) - Die spanische Polizei hat am Sonntag einen Deutschen (53) auf der Urlaubsinsel Teneriffa festgenommen. Er soll seine 82-jährige Mutter erschossen haben!

Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa soll es zum Mord gekommen sein. (Symbolfoto) © 123RF/ruslanshramko

Wie unter anderem die lokale Nachrichtenseite Atlántico Hoy berichtete, hätten dies Quellen aus dem Umfeld der Ermittler bestätigt. Demnach hätte sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Angaben von El País hätten beide auf der Insel gelebt.

Laut Bericht des Senders Radio Televisión Canaria sei Tatort die Wohnanlage "Sunflowers" im Küstenort Costa del Silencio (im Süden der Insel) gewesen. Die Seniorin hätte man am Sonntag leblos aufgefunden, hieß es. Ebenso: fünf Patronenhülsen.

Auch einen handgeschriebenen Brief habe man laut Berichten am Tatort gefunden, in dem sich mutmaßlich der Sohn für den Mord entschuldigt hätte. Anschließend wäre er per Auto und mit Tatwaffe vom Tatort geflüchtet. Stunden später hätte man ihn festgenommen.