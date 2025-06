Amok-Drama in Österreich! Schüler stellten sich tot, andere rannten weg: "Mama ich laufe um mein Leben"

Graz (Österreich) - Österreich im Schockzustand: Am Dienstagmorgen lief ein ehemaliger Schüler (†21) in einem Gymnasium in Graz Amok, tötete mindestens zehn Personen und sich selbst. Für Schüler und Lehrer waren es Momente des absoluten Grauens - einige von ihnen stellten sich tot, um dem Schützen nicht ins Visier zu geraten, andere rannten wortwörtlich um ihr Leben.