Katze stürzt in Senkgrube: Giftige Gase erschweren die Rettung

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Spektakulärer Rettungseinsatz in Bad Großpertholz: Eine Katze fiel am Dienstag in eine Senkgrube und musste unter schwierigen Bedingungen geborgen werden.

Von Isabel Neumann

Mühlbach (Österreich) - Spektakulärer Rettungseinsatz in Bad Großpertholz: Eine Katze fiel am Dienstag in eine Senkgrube und musste unter schwierigen Bedingungen geborgen werden.

Die Katze war in diese Senkgrube gestürzt.
Die Katze war in diese Senkgrube gestürzt.  © Facebook/Screenshot/Feuerwehr Großpertholz

Wie die österreichische Feuerwehr Großpertholz berichtet, fiel die Katze am 14. Juli in eine Senkgrube und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Da sich in der Grube giftige Gase bilden können, rückte die Feuerwehr Großpertholz zur Tierrettung aus.

Die Einsatzkräfte mussten bei der Bergung schweren Atemschutz tragen.

Die Feuerwehr musste die Katze unter schwerem Atemschutz aus der Senkgrube befreien.
Die Feuerwehr musste die Katze unter schwerem Atemschutz aus der Senkgrube befreien.  © Facebook/Screenshot/Feuerwehr Großpertholz
Vor Ort wurde die Katze anschließend zunächst gründlich gewaschen.
Vor Ort wurde die Katze anschließend zunächst gründlich gewaschen.  © Facebook/Screenshot/Feuerwehr Großpertholz

Nach rund einer Stunde war die Rettungsaktion erfolgreich beendet: Die Einsatzkräfte konnten die Katze aus der Senkgrube holen und ihrem Besitzer unverletzt übergeben.

Dieser ließ den Stubentiger anschließend sicherheitshalber noch von einem Tierarzt untersuchen.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Feuerwehr Großpertholz

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