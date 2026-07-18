Katze stürzt in Senkgrube: Giftige Gase erschweren die Rettung

Mühlbach (Österreich) - Spektakulärer Rettungseinsatz in Bad Großpertholz : Eine Katze fiel am Dienstag in eine Senkgrube und musste unter schwierigen Bedingungen geborgen werden.

Die Katze war in diese Senkgrube gestürzt. © Facebook/Screenshot/Feuerwehr Großpertholz

Wie die österreichische Feuerwehr Großpertholz berichtet, fiel die Katze am 14. Juli in eine Senkgrube und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Da sich in der Grube giftige Gase bilden können, rückte die Feuerwehr Großpertholz zur Tierrettung aus.

Die Einsatzkräfte mussten bei der Bergung schweren Atemschutz tragen.