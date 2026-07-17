Sie arbeitet sieben Tage die Woche: 80-Jährige gibt ihren Traum vom eigenen Restaurant nicht auf

USA - Auch mit 80 Jahren hört sie nicht auf und glaubt weiterhin an ihren Traum: Lamprini Karavidas arbeitet noch immer sieben Tage die Woche, um ihr Restaurant am Leben zu halten!

Lamprini Karavidas (80) und ihr Sohn Lazarous Karavidas betreiben gemeinsam das Restaurant "Mama K's". © SCreenshot/Facebook/Mama K’s Family Restaurant

Erst im Februar eröffnete die Seniorin ein Restaurant im US-Bundesstaat Michigan.

Das Lokal trägt den Namen "Mama K's" - passend zu ihrem Spitznamen. Wie sie gegenüber WXYZ Detroit erzählte, serviert sie dort griechische Spezialitäten zum Frühstück und Mittagessen.

Die 80-Jährige steht jeden Tag von der Öffnung bis zur Schließung im Restaurant. Doch seit der Eröffnung bleibt der erhoffte Gästeansturm bislang aus.

Es gebe zwar Tage, an denen das Geschäft besser laufe als an anderen, insgesamt habe das Restaurant jedoch mit schwierigen Zeiten zu kämpfen. Die Situation sei "hart".

Ihr Sohn Lazarous Karavidas erklärte: "Die Wochentage waren schwieriger als die Wochenenden, aber ja, daran gibt es keinen Zweifel. Februar, März und April waren sehr schwierige Monate."