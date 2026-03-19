Desaster in der Nacht: Lkw kracht mitten in Geschäftsgebäude

Eugendorf (Österreich) - In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Gemeinde in Salzburg ein Lkw in ein Geschäftsgebäude gekracht.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise unverletzt aus der stark beschädigten Fahrerkabine befreien. © Freiwillige Feuerwehr Eugendorf

Wie die Freiwillige Feuerwehr Eugendorf mitteilt, war der 62-jährige Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen 2 Uhr nach einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Gebäude kollidiert.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise unverletzt aus seiner stark beschädigten Kabine befreien. Der Sachschaden am Gebäude ist jedoch immens.

Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen im Gebäude.

Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Die Glasfassade sowie Teile des Dachs wurden zerstört.