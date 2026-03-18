Kiss-Cam-Frau spricht erstmals über Affäre mit CEO und enthüllt pikantes Detail
Massachusetts (USA) - Diese Szene ging um die Welt: Tech-Millionär Andy Byron (50) und seine Personalchefin Kristin Cabot (53) werden während eines Coldplay-Konzertes eng umschlungen von einer Kiss-Cam gefilmt. Das Problem: Die beiden sind zwar verheiratet, aber nicht miteinander. Rund acht Monate später bricht die Frau aus dem viralen Clip nun ihr Schweigen.
Im Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey (72) erinnerte sich Kristin Cabot an den verhängnisvollen Moment zurück, als die Affäre mit ihrem Vorgesetzten ans Licht kam und nur wenig später im Netz für Aufregung, Spott und einen weltweiten Shitstorm sorgte.
Hastig verdeckte die Mutter zweier Kinder damals ihr Gesicht mit den Händen, als die Kamera das Liebespaar einfing, während ihr Chef sich hektisch wegduckte, um nicht erkannt zu werden.
Doch dafür war es bereits zu spät: Allein auf TikTok wurde der Clip binnen weniger Tage mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.
Gegenüber Oprah betonte die Amerikanerin nun, dass sie zum Zeitpunkt des Konzertes bereits seit mehreren Wochen von ihrem Ex-Mann Andrew getrennt gelebt habe und bei ihrem Boss "einen sicheren Ort zum Reden" gefunden habe, weil er sich privat in einer ähnlichen Situation befunden habe wie sie.
Pikant: Kristins Noch-Ehemann war an dem besagten Abend ebenfalls im Stadion.
Kristin Cabots Ehemann war ebenfalls in der Arena
"Ich ging gerade zum Konzert, als meine Tochter mir schrieb: 'Wie toll, dass du und Andrew beide bei Coldplay seid!' Sie ließ mich also wissen, dass er auch auf dem Konzert war", schilderte die 53-Jährige im Oprah-Winfrey-Podcast.
Da sie damals schon von ihrem Mann getrennt gewesen sei, habe sie mit seiner Anwesenheit aber kein Problem gehabt. Er habe gewusst, wie eng sie mit ihrem Chef zusammengearbeitet habe und "dass wir auch privat etwas unternommen haben".
Tatsächlich begegnete sich das Ex-Paar an jenem Abend zwischen den 55.000 Menschen im Stadion nicht. Andrew erfuhr, genau wie die ganze Welt, erst durch die Aufnahmen der Kiss-Cam von der Begleitung seiner Frau.
Inzwischen hat Cabot die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht und die Affäre mit ihrem ehemaligen Boss beendet. Bei dem Tech-Unternehmen Astronomer arbeiten Byron und Cabot beide nicht mehr.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Youtube/Oprah