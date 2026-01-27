Brutaler Ski-Unfall: Deutscher fährt mit gebrochenem Lendenwirbel rote Piste hinab

Tirol - Trotz schwerster Verletzungen ist Deutscher (46) mit Skiern eine Piste in Tirol hinuntergefahren.

Ein deutscher Skifahrer (46) hat in Tirol einen heftigen Unfall gebaut und ist danach noch die rote Piste hinuntergefahren. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Der 46-Jährige war am Sonntagmorgen auf einer roten Piste in einem Skigebiet nahe der österreichischen Gemeinde Hopfgarten böse gestürzt.

In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle, flog von der Piste, rauschte anschließend knapp 2,5 Meter in die Tiefe und krachte dort auf einen Baumstumpf, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte.

Anstatt direkt einen Notruf abzusetzen, schwang sich der aus dem bayrischen Landkreis Keilheim stammende Mann zurück auf seine Skier und fuhr unter brutalen Schmerzen über die Piste hinab ins Tal.

Nachdem er unten angekommen war und endlich den Notruf gewählt hatte, stellten die Ärzte bei dem Mann schwere innere Verletzungen sowie einen Bruch des Lendenwirbels fest.