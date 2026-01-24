Mit Blattgold und Kaviar: So viel kostet Österreichs teuerstes Schnitzel

Wien - Bei diesem Preis könnte so manchem Liebhaber herzhafter Mahlzeiten der Appetit vergehen: Exorbitante 395 Euro verlangt ein Nobelrestaurant im österreichischen Wien für sein Schnitzel.

Das Nobelrestaurant "Spelunke" verkauft sein Wiener Schnitzel mit Blattgold und Kaviar für fast 400 Euro. © Culinarius/Spelunke

"Luxus, Handwerkskunst und österreichische Tradition vereinen sich in einem Gericht, das seinesgleichen sucht", versprechen die Betreiber der "Spelunke".

Im Mittelpunkt stehe fein marmoriertes Wagyu-Filet, das sorgfältig paniert und "in goldbrauner Perfektion" ausgebacken werde - serviert auf einem Silbertablett. Als Topping kröne 23-karätiges Blattgold das Essen, welches für zwei Personen gedacht ist.

Anbei bekommen Gäste als "edle Begleiter" auch "Royal Caviar Imperial", Preiselbeeren, zarte Babyerdäpfel und einen knackigen Häuperlsalat gereicht.

Küchenchef Alexander Knelle erklärt zum Hintergrund des Angebots: "Uns ging es nie darum, ein teures Schnitzel zu machen, sondern ein außergewöhnlich gutes. Das Wagyu, die Panier, die Balance der Beilagen - alles folgt dem Anspruch, das Maximum aus einem vertrauten Gericht herauszuholen, ohne seine Identität zu verlieren."