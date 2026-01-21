Schwerer Rodelunfall in Tirol: Deutscher von Ast aufgespießt

Kufstein - Schwerer Rodel-Unfall: Im österreichischen Tirol kam ein Deutscher von der Rodelbahn ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Ein Deutscher verletzte sich bei einem Rodel-Unfall in Tirol. (Symbolfoto) © 123RF/palinchak

Der 44-Jährige war am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit zwei Begleitern auf der Rodelbahn Aschinger Alm in Ebbs, einer Gemeinde in Kufstein (Tirol), unterwegs.

Der Mann sei laut der Tiroler Tageszeitung in einer leichten Linkskurve von der Rodelbahn abgekommen und zehn Meter eine Böschung hinabgerast. Dabei spießte er sich einen Ast in den Bauchraum.

Mit letzter Kraft konnte er sich wieder auf die Rodelbahn begeben, wo er von seinen Begleitern erstversorgt wurde.