Servus und Baba! Österreich schafft das "Pickerl" ab

Wien - Das "Pickerl" an der Windschutzscheibe geht auf Abschiedstour: Für Österreichs Autobahnen wird es 2026 das letzte Mal eine Klebevignette geben.

Die Maut gehört zu Österreich wie das Zillertal. Ab Februar 2027 gibt es die bekannten Vignetten nur noch aufs Handy. © Montage: Frank Kleefeldt/dpa, ADAC SE/ADAC SE/obs

Alle, die für den Skiurlaub in Österreich oder die Durchfahrt durch die Alpenrepublik bislang immer fleißig geklebt haben, müssen sich vom 1. Februar 2027 an umstellen - ab dann sind nur noch digitale Vignetten gültig.

Auch für Menschen ohne Internetzugang wird es dann noch Möglichkeiten geben, die Vignette "analog" zu erwerben - etwa an Rastanlagen oder Automaten an Grenzübergängen.

Das funktioniert so: Man nennt am Verkaufsschalter sein Nummernschild, das wird nach einem Datenabgleich in das Mautsystem eingebucht. Man zahlt, bekommt einen Beleg - und fertig.

"Die digitale Vignette ist an das Nummernschild gebunden", erklärte eine Sprecherin der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag. Auch heute schon kann man das Pickerl so kaufen.