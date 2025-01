Die Schoko-Symphonie hat ein Ende: Letzte Mozartkugel in Salzburg vom Band gerollt

Salzburg war lange Zeit die Heimatstadt des weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). © Angelika Warmuth/dpa

Nach einem Bericht von Kurier.at wird das Werk, in dem das Unternehmen "Salzburg Schokolade" die "Echten Salzburger Mozartkugeln" herstellt, auch für immer geschlossen bleiben.

Bereits im Jahr 2021 meldete das Mirabell-Werk Insolvenz an. Eine Firma aus Rumänien, die KEX-Confectionery-Gruppe, nahm sich daraufhin dem Traditionswerk in Salzburg an.

Doch es gelang ihnen nicht, wieder aus den Schulden herauszukommen. Im Juni des vergangenen Jahres war das Schicksal der Schokoladenlegende schließlich besiegelt - das Werk muss endgültig den Betrieb einstellen.

Grund für die Insolvenz waren laut dem Hersteller vor allem die gestiegenen Preise für Rohstoffe, Verpackungsmaterialien, Transport und Energie zum Betreiben der vielen Maschinen.