Familiendrama: Mutter soll Tochter mit Fleischklopfer verprügelt haben!

Wien - Am gestrigen Dienstag musste sich eine Österreicherin (55) wegen versuchter, absichtlich schwerer Körperverletzung vorm Wiener Landgericht verantworten. Der Vorwurf: Sie soll ihre Tochter (20) mit einem Fleischklopfer attackiert haben.

Vor Gericht stand die Tochter (20) auf einmal hinter ihrer Mutter (55) und versicherte, dass die beiden eigentlich beste Freundinnen seien. © Helmut Fohringer/Apa-Pool/APA/dpa

Das Ganze spielte sich kurz nach Muttertag ab, wie "Heute" berichtet. Die Tochter ging im Mai zu ihrem Freund, anstatt den Feiertag gemeinsam mit der Mutter nachzuholen.

Am nächsten Morgen folgte das böse Erwachen. Geweckt wurde sie nämlich von Schlägen mit einem Fleischklopfer und den Worten "Ich werde dir damit den Schädel zertrümmern", wie es in der Anklage heißt.

Die Tochter schaffte es gerade noch, ihren Freund zu informieren, der anschließend die Polizei rief. Die 55-Jährige wurde direkt festgenommen.

Vor Gericht beteuerte sie dann aber, sie hätte ihre Tochter nur mit der Faust oder Handfläche geschlagen. Fotos, die von der Polizei direkt nach der Tat aufgenommen wurden, zeigten das Gesicht der 20-Jährigen mit gepunkteten Verletzungen an der Wange. Die gab jedoch an, sich an nichts erinnern zu können.