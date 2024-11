Grausamer Messermord: Kindergärtnerin ersticht eigenen Sohn (†4)! "Eigentlich sehr nette Frau"

Wien (Österreich) - In Österreich hat sich an diesem Wochenende augenscheinlich ein schreckliches Verbrechen innerhalb einer Familie abgespielt: Eine Kindergärtnerin (29) soll mit einem Messer auf ihren eigenen Sohn eingestochen haben! Für den 4-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die mutmaßliche Täterin wurde von den Nachbarn indes als "sehr nette Frau" beschrieben.

Die Wiener Polizei nahm die Tatverdächtige umgehend fest. (Symbolfoto) © dpa/APA | Alex Halada

Am heutigen Sonntagmorgen fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung in Favoriten, dem 10. Wiener Gemeindebezirk, einen Jungen tot vor. Wie die österreichische Kronen-Zeitung berichtete, hatte der Vater des Kindes zuvor den Notruf gewählt.

Die Mutter des getöteten Jungen steht unter dringendem Tatverdacht. Die 29-Jährige wurde festgenommen und wegen eigener Verletzungen erst einmal in eine Klinik gebracht.

Zeugen berichteten der Zeitung, dass der verzweifelte Vater blutüberströmt und weinend im Treppenhaus auf die Beamten gewartet habe. Er soll noch versucht haben, seine Partnerin von der grausamen Tat abzuhalten.

Die mutmaßliche Täterin arbeitete als Kindergartenassistentin, von einer Nachbarin wurde sie als "eine sehr nette blonde Frau mit Brille" beschrieben. Die Bewohner des Wohnhauses zeigten sich schockiert und völlig überrascht von der Gräueltat.