Großglockner fordert Todesopfer: 33-Jährige erfror wenige Meter vor dem Ziel

Der Großglockner ist mit knapp 3800 Metern der höchste Berg Österreichs, der selbst für erfahrene Bergsteiger herausfordernd ist. © Joachim Hauck/dpa

Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung heute.at wollte das Pärchen am vergangenen Samstag den Gipfel von Österreich besteigen.

Beide waren angeblich ausreichend vorbereitet und trugen passendes Equipment bei sich, um den extremen Witterungsbedingungen am Berg zu trotzen.

Doch worauf sie nicht vorbereitet waren, war der starke Wind. So meldete eine Wetterstation direkt am Großglockner an diesem Tag eine Außentemperatur von -8,6 Grad Celsius und eine Windstärke von über 40 Kilometern pro Stunde!

Gerade durch diese Windböen erschwerte sich der Aufstieg um ein Vielfaches und so brach die Frau ungefähr 50 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes gegen Mitternacht vor Erschöpfung zusammen.