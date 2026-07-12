Kleinflugzeug abgestürzt! Zwei Menschen sterben, Jugendliche schwer verletzt

Gaming (Österreich) - Beim Absturz eines viersitzigen Kleinflugzeuges in Österreich sind der Pilot und eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, konnten eine Jugendliche und ein weiterer Passagier lebend von der Unfallstelle in einem unwegsamen Bergwald geborgen werden. Nach Angaben der regionalen Notfallzentrale wurden die beiden schwer verletzt.

Einsatzkräfte eilten zur Absturzstelle eines Kleinfliegers nahe Gaming in Niederösterreich. © -/APA/Doku NÖ/dpa

Der Unfall ereignete sich bei Gaming im östlichen Bundesland Niederösterreich. Die einmotorige Maschine war zuvor von einem Flugplatz in etwa 40 Kilometer Entfernung gestartet.

Ein Feuerwehrmann sah den Absturz zufällig, wie ein Sprecher der regionalen Einsatzzentrale der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Der Helfer alarmierte die Einsatzkräfte und versuchte auch sofort, selbst zu dem Flugzeug zu gelangen.

Für den 47 Jahre alten Piloten und eine gleichaltrige Passagierin kam jede Hilfe zu spät. Sie starben nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Eine 15-Jährige und ein 41 Jahre alter Mann wurden verletzt mit Seilen geborgen. Die beiden Verletzten wurden mit Helikoptern in Kliniken geflogen. Nähere Informationen zu den vier Opfern lagen zunächst nicht vor.