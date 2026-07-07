Gasexplosion in Wien: Hat Walter (93) das eigene Haus in die Luft gejagt?

Wien (Österreich) - Mitten in der Nacht erschüttert plötzlich ein lauter Knall die sonst so ruhige Nachbarschaft im Wiener Bezirk Floridsdorf. Eine Gasexplosion hat das Haus eines alten Mannes völlig zerstört. Doch hat Walter S. (93) diese Explosion vielleicht selbst herbeigeführt?

Tage nach der Explosion hält die Nachbarschaft im Wiener Bezirk Floridsdorf noch immer den Atem an. © Max Slovencik/APA/dpa

Wie aus mehreren Berichten der österreichischen "Kronen Zeitung" hervorgeht, ereignete sich die Explosion in der Nacht zu Sonntag. Die zerstörerische Druckwelle war dabei so gewaltig, dass sie das Einfamilienhaus völlig zerriss und auch die benachbarten Häuser in Mitleidenschaft zog.

Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Dieser jemand soll der Bewohner des Hauses – Walter S. – sein. Spürhunde haben den 93-Jährigen begraben unter den Trümmern gefunden. Unverzüglich wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht, wo er seither im künstlichen Koma liegt, während die Ärzte um sein Leben kämpfen.

Zwei weitere Personen, darunter auch eine 25-jährige Schwangere, mussten nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam diese zu dem Schluss, dass die Explosion keinesfalls ein Zufall war. So steht der 93-Jährige im Verdacht, die verheerende Explosion selbst und mutwillig herbeigeführt zu haben.

Der Senior wurde aus diesem Grund noch im Krankenbett festgenommen. Bis er vernehmungsfähig ist, wird er dort bewacht.