Mit Straßenschuhen und ohne Lampe: Deutsche (29) nachts von Gipfel in Österreich gerettet
Von Albert Otti
Bürserberg (Österreich) - Eine mangelhaft ausgerüstete Wanderin aus Baden-Württemberg ist in einem nächtlichen Einsatz von einem Berggipfel geborgen worden.
Die 29-jährige Frau sei auf die knapp 2000 Meter hohe Mondspitze im österreichischen Bundesland Vorarlberg gestiegen und habe dort den Sonnenuntergang abgewartet, teilte die Polizei mit.
Nach Einbruch der Dunkelheit saß die Frau in der Nacht auf Sonntag jedoch auf dem Gipfel fest, da sie keine Lampe dabeihatte. Um etwa 22:30 Uhr setzte sie einen Notruf ab.
Bergretter machten sich auf den Weg und erreichten die Mondspitze kurz vor Mitternacht. Die Einsatzkräfte fanden die Frau am Gipfelkreuz. Sie trug Straßenschuhe und war mit einer kurzen Hose bekleidet, wie die Polizei mitteilte.
Die unverletzte Wanderin wurde zu Fuß und mit einem Einsatzfahrzeug in Sicherheit gebracht.
Die Frau war nach Polizeiangaben aus Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und hatte erst am Nachmittag mit ihrer etwa sechsstündigen Wanderung begonnen. Der örtliche Tourismusverband bezeichnet die Tour auf die Mondspitze als mittelschwer und empfiehlt auf seiner Website feste Schuhe und warme Kleidung.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/herosnow//Matthias Röder/dpa