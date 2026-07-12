Mit Straßenschuhen und ohne Lampe: Deutsche (29) nachts von Gipfel in Österreich gerettet

Bürserberg (Österreich) - Eine mangelhaft ausgerüstete Wanderin aus Baden-Württemberg ist in einem nächtlichen Einsatz von einem Berggipfel geborgen worden.

Eine Frau (29) kletterte schlecht vorbereitet auf die Mondspitze in Österreich - und musste gerettet werden. (Symbolfoto) © 123RF/herosnow

Die 29-jährige Frau sei auf die knapp 2000 Meter hohe Mondspitze im österreichischen Bundesland Vorarlberg gestiegen und habe dort den Sonnenuntergang abgewartet, teilte die Polizei mit.

Nach Einbruch der Dunkelheit saß die Frau in der Nacht auf Sonntag jedoch auf dem Gipfel fest, da sie keine Lampe dabeihatte. Um etwa 22:30 Uhr setzte sie einen Notruf ab.

Bergretter machten sich auf den Weg und erreichten die Mondspitze kurz vor Mitternacht. Die Einsatzkräfte fanden die Frau am Gipfelkreuz. Sie trug Straßenschuhe und war mit einer kurzen Hose bekleidet, wie die Polizei mitteilte.

Die unverletzte Wanderin wurde zu Fuß und mit einem Einsatzfahrzeug in Sicherheit gebracht.