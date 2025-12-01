"Verstörendste Videos, die ich je gesehen habe": Sex-Monster zu fast 1000 Jahren Knast verurteilt!

Autauga County (USA) - Kürzlich schockte ein besonders heftiger Fall den US-Bundesstaat Alabama. Die Vorwürfe gegen den Angeklagten? Vergewaltigung, Sodomie, Inzest, sexueller Missbrauch von Kindern sowie Besitz von selbstgedrehten Kinderpornos. Er wurde schuldig gesprochen und zu einer rekordverdächtigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Das Autauga County Sheriff's Office ermittelte in dem schrecklichen Fall. © IMAGO / Imagn Images

Wie das 19th District Attorney's Office in einer Pressemeldung mitteilte, war der Angeklagte Jason Hudson bereits im Oktober von einer Autauga County Jury in 84 Punkten für schuldig befunden.

Aufmerksam waren die Autoritäten geworden, nachdem Hudson markierte Fotos von Kinderpornografie heruntergeladen hatte. Automatisch wurde das "National Center for Missing & Exploited Children" (NCMEC, "Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder") benachrichtigt, welches dann gemeinsam mit dem Autauga County Sheriff's Office Ermittlungen einleitete.



Im Zuge dieser stießen die Beamten auf abscheuliches Material [Details in der oben verlinkten Pressemeldung, Anm. d. Red.], welches schließlich zur Verurteilung Hudsons führte.

Seine Strafe? Insgesamt 965 Jahre hinter Gittern! Seine Frau, Farren Jill Hudson, war bereits im Juli zu einer Gefängnisstrafe von 30 Jahren verurteilt worden, nachdem sie sich wegen "Sodomie ersten Grades" schuldig bekannt hatte.