Tote und Schwerverletzte bei Flugzeug-Unglück: Absturz in schwer zugänglichem Gebiet

Gaming (Österreich) - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Österreich sind nach Angaben der Rettungsdienste zwei Menschen gestorben und zwei schwer verletzt worden.

Einsatzkräfte eilten zur Absturzstelle eines Kleinfliegers nahe Gaming in Niederösterreich. (Symbolfoto) © 123rf/spitzi1

Der Unfall ereignete sich bei Gaming im Osten des Landes, wie ein Sprecher der niederösterreichischen Einsatzzentrale der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Wie der ORF unter Angaben der Polizei berichtete, stürzte der Flieger am Sonntag gegen 11 Uhr ab.

Ein Mann und eine bislang nicht identifizierte Person seien ums Leben gekommen, sagte der Sprecher. Ein weiterer Mann und eine Frau seien mit schweren Verletzungen aus dem Unfallgebiet ausgeflogen worden. Nähere Angaben zu den Opfern lagen zunächst nicht vor.

Laut ORF handelte es sich bei den Toten um den 47 Jahre alten Piloten und eine 47-jährige Passagierin. Eine 15-Jährige und ein 41-Jähriger kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren insgesamt vier Personen an Bord.