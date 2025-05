Nach Verhaftung von drei Jungen Touristinnen: Festnahme in Deutschlands Nachbarland

Schwechat (Österreich) - Wieder einmal wurde ein britischer Tourist (31) mit einem Koffer voller Cannabis aus Thailand festgenommen. Diesmal wurde er am Dienstag jedoch in Österreich gefasst.

Das Gepäck gehörte einem 31-jährigen Briten, der zuvor aus Thailand eingereist war und eigentlich weiter nach Großbritannien wollte. Doch die Reise endete abrupt beim Zwischenstopp in Wien. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Korneuburg. Seitdem schweigt er und äußert sich nicht zum Inhalt seines Gepäcks. Jetzt droht ihm ein Prozess wegen Drogenschmuggels .

Der Inhalt hatte es in sich: Rund 11,3 Kilogramm Rauschgift, verpackt in 13 vakuumversiegelten Päckchen, clever zwischen der Kleidung versteckt. Der geschätzte Straßenwert beträgt satte 113.000 Euro, berichtet Daily Mail .

Charlotte May Lee (21, l), Bella May Culley (18) und Isabella Daggett (21, r) wurden an verschiedenen Flughäfen festgenommen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Charlotte May Lee, Facebook/Screenshot/Bella May, Facebook/Screenshot/Tolu Willias

Erst vor wenigen Wochen sorgten mehrere spektakuläre Festnahmen junger Britinnen wegen mutmaßlicher Drogendelikte international für Schlagzeilen.

Die 18-jährige Bella May Culley wurde in Georgien geschnappt, Charlotte May Lee (21) in Sri Lanka und Isabella Daggett (21) am Flughafen in Dubai. Alle drei hatten unterschiedliches Rauschgift im Gepäck.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen lange Haftstrafen unter erschütternden Bedingungen.

Doch alle Frauen beteuern ihre Unschuld und hoffen verzweifelt auf Hilfe.