Urlaub endet im Knast: Touristen kämpfen mit unmenschlichen Haftbedingungen

Charlotte May Lee (21, l), Bella May Culley (18) und Isabella Daggett (21, r) wurden an verschiedenen Flughäfen festgenommen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Charlotte May Lee, Facebook/Screenshot/Bella May, Facebook/Screenshot/Tolu Willias

Wie Mirror berichtet, sitzen Bella May Culley (18) in Georgien, Charlotte May Lee (21) in Sri Lanka und Isabella Daggett (21) in Dubai wegen mutmaßlicher Drogendelikte im Gefängnis. Alle drei jungen Frauen wurden an verschiedenen Flughäfen verhaftet, nachdem in ihrem Gepäck offenbar unterschiedliche Rauschmittel entdeckt wurden.

Die Haftbedingungen sollen laut Berichten äußerst prekär sein. Die Frauen seien in eiskalten, verdreckten und überfüllten Zellen untergebracht - ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser oder grundlegenden Hygieneartikeln. Zudem sollen die Britinnen durch entwürdigende Praktiken schikaniert werden, indem sie sich unter anderen nackt hinhocken müssen.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen lange Haftstrafen. Doch alle drei beteuern ihre Unschuld und hoffen verzweifelt auf Hilfe.