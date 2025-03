"Psychischer Ausnahmezustand": 31-Jähriger köpft Ziege in seinem Garten

Eine seiner Ziegen soll er geköpft haben, mit drei weiteren ergriff er die Flucht. (Symbolbild) © 123RF/denboma

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in einem Garten in der Stadt Ebbs, wie die Tiroler Polizei berichtet.

Nach der grausamen Hinrichtung floh der Mann mit drei weiteren Ziegen in seinem Auto.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden Polizisten etwa 1,8 Kilogramm Cannabis und mehrere Waffen.

Vom Täter fehlte erst mal jede Spur. Am darauffolgenden Tag konnte er dann durch Beamte in Liesing im Lesachtal festgenommen werden.

Anschließend wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, um dort untersucht zu werden - die Polizei sprach von einem "psychischen Ausnahmezustand".