Streit um 355 Euro: Anwälte sprechen von Pfändung eines ganzen Flugzeugs, die Airline widerspricht

Linz (Österreich) - Ein ungewöhnlicher Vorfall in Österreich sorgt derzeit für Schlagzeilen: Wegen einer offenen Forderung von 355 Euro soll ein Ryanair-Flugzeug gepfändet worden sein. Während die beteiligte Anwaltskanzlei genau das behauptet, weist die Airline den Vorfall entschieden zurück.

Die Maschine von Ryanair soll vom Gerichtsvollzieher gepfändet worden sein. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der Hintergrund ist eine Flugverspätung aus dem Sommer 2024. Eine Passagierin wollte damals von Linz nach Palma de Mallorca fliegen. Doch der Ryanair-Flug startete mit erheblicher Verspätung, wie Heute berichtet.

Die Frau verpasste dadurch ihren Urlaubstrip und musste kurzfristig einen deutlich teureren Ersatzflug buchen. Die zusätzlichen Kosten: 355,02 Euro.

Die Betroffene zog vor Gericht und bekam Recht. Vertreten wurde sie von der Kanzlei "Florianer Anwälte" aus St. Florian bei Linz. Doch trotz des Urteils blieb das Geld aus.

"Wir haben Ryanair geklagt, aber sie haben einfach nicht gezahlt", erklärte Anwalt Georg Wageneder gegenüber Heute.

Ein ungewöhnlicher Fall, denn normalerweise würden Airlines solche vergleichsweise kleinen Beträge rasch begleichen.