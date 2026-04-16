Spritzen-Mann geht auf Polizei los: Beamte müssen schießen - 27-Jähriger tot

Linz (Österreich) - Mit einer Schere und einer Spritze bewaffnet stürzte sich ein 27-Jähriger auf die soeben eingetroffenen Polizisten. Die Beamten sahen keinen anderen Ausweg und griffen zur Waffe. Ein Schuss fiel und sofort leiteten die Beamten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

In den vergangenen Wochen häufen sich die blutigen, teils tödlichen Taten in der Landeshauptstadt von Oberösterreich. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. © Fotokerschi / Werner Kerschbaumm/APA/dpa

Eine schreckliche Gewaltserie erschüttert derzeit die Landeshauptstadt von Oberösterreich. Erst am Mittwochmittag attackierte ein 30-jähriger Österreicher in der Linzer Innenstadt einen 40-jährigen Mann brutal mit einer Axt und verletzte ihn dabei schwer. Wie aus einem Artikel der "Oberösterreicher Nachrichten" hervorgeht, kannten sich die beiden Männer nicht.

Noch am selben Abend ereignete sich ein weiterer Vorfall, den ein 27-jähriger Mann nicht überlebte. So soll dieser laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" bereits gegen 22 Uhr das erste Mal in Erscheinung getreten sein. Demnach hat er angekündigt, sich in der Innenstadt selbst töten zu wollen. Die Ordnungshüter nahmen den jungen Mann daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn in das städtische Uniklinikum. Dort wurde er jedoch nicht aufgenommen.

Rund zwei Stunden später musste die Polizei erneut wegen des polizeibekannten Mannes ausrücken. Dieses Mal ging es jedoch in seine Wohnung im Linzer Stadtteil Kleinmünchen.

Aus der Wohnung des Mannes kamen laute Schreie, weswegen sich die Beamten unverzüglich einen Zugang verschafften.