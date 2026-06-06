Pferde scheuten: Zwei Sachsen bei Kutschen-Unfall in Wien verletzt

Wien - Bei einem Fiaker-Unfall in Wien sind ein Kutscher sowie zwei seiner vier Fahrgäste aus Sachsen verletzt worden.

Die zweispännigen Pferdekutschen sind in Wien Tradition. Zwei Fahrgäste aus Sachsen wurden bei einem Unfall verletzt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Pferde seien plötzlich durchgegangen, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Gäste stammten nach ihren Angaben aus Reichenbach und Heinsdorfergrund im Vogtland.

Fiaker sind zweispännige Pferdekutschen, mit denen jedes Jahr zehntausende Touristen die österreichische Hauptstadt erkunden.

Die Pferde hätten an einer Kreuzung gescheut und zu galoppieren begonnen, so die Polizei weiter.

Die Kutsche habe dann ein Gerüst touchiert. Der Kutscher sei vom Kutschbock gestürzt und vom Gefährt überrollt worden, während die Pferde mit der Kutsche weiter galoppierten.

Das Gespann sei erst zum Stehen gekommen, als eines der Pferde gegen eine Wand stieß und stürzte.

Der 53-jährige Kutscher sei mit Prellungen ins Krankenhaus gekommen. Zwei der vier Fahrgäste hätten Abschürfungen erlitten, so die Polizei. Auch die Pferde seien verletzt worden und mussten vor Ort versorgt werden.