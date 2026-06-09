Urlauber überschwemmen Stadt an der deutschen Grenze: Aggressive Stimmung steigt

Salzburg - Die Mozartstadt Salzburg gilt als älteste Stadt Österreichs und lockt nicht nur mit einer beeindruckenden Festungsanlage unzählige Besucher an. Doch die Touristen-Ströme haben auch einen gravierenden Nachteil. Der Ansturm in Salzburg sorgt für Überforderung, sodass sich die Einheimischen unwohl fühlen, zeigt die 3sat-Doku "Wo uns Touristen überrennen".

Die Menschenmassen in der Stadt Salzburg sorgen auch für ein gestiegenes Stresslevel. Das gilt sowohl für Reisende als auch für Einheimische. © IMAGO/ Sven Simon

Eine der besonders populären Sehenswürdigkeiten der österreichischen Stadt - unweit der deutschen Grenze - ist der Salzburger Dom, der phasenweise zum Müllplatz wurde.

"Man findet von leeren Getränkeflaschen, angefangen [bei] Stadtplänen, Papiertaschentücher[n] und Essensreste[n]", allerhand Merkwürdigkeiten. Teilweise wurden diese Hinterlassenschaften bewusst deponiert, berichtet der Salzburger Mesner Roland Hellrigl in der Dokumentation.

Dort ist auch von Unterwäsche-Funden in der Krypta sowie im Beichtstuhl verrichteter Notdurft die Rede.

Damit der Dom nicht mehr so überrannt wird, wurde vor einigen Jahren eine 5-Euro-Gebühr für den Besuch eingeführt, wodurch es immerhin etwa halb so viele Besucher geworden sind.

Das Geld soll nicht "gewinnorientiert" eingesetzt werden, sondern nur für die Sanierung und Aufrechterhaltung.

Durch die enormen Menschenmassen ist auch das Stresslevel bei Einheimischen und Reisenden gestiegen, schildert Inez Reichl-de Hoogh, die Sprecherin der Fremdenführer Salzburgs.

"Man schreit uns an oder man fährt gezielt mit dem Rad durch die Gruppe", berichtet sie über aggressive Salzburger.

"Ich muss immer ausweichen", plaudert Altstadt-Bewohnerin Claudia Schmidt mit einer Mischung aus Belustigung und Unverständnis über Besucher, die direkt in sie reinlaufen, obwohl sie wahrlich kein kleiner Mensch ist.