Steinschlag stoppt Gipfeltour: Zwei Hubschrauber retten deutsche Wanderinnen

Zederhaus (Österreich) - Dramatische Szenen in Österreich : Zwei junge Wanderinnen aus Deutschland mussten am Donnerstagvormittag nach einem Steinschlag von Bergrettern und Hubschrauberteams aus alpinem Gelände gerettet werden.

Per Tau und Hubschrauber wurde die verletzte deutsche Wanderin (19) nach dem Steinschlag am Stierkopf in Sicherheit gebracht. © BR Zederhaus

Die beiden 19-Jährigen waren auf dem Weg zum 2365 Meter hohen Stierkopf unterwegs, als sich in einer steilen Rinne plötzlich ein Unfall ereignete.

Nach Angaben der Bergrettung löste die vorausgehende Wanderin einen Stein. "Ihre Begleiterin, die hinter ihr ging, wurde durch den Steinschlag am Oberschenkel verletzt", schilderte Peter Gruber, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Zederhaus.

Die junge Deutsche erlitt dabei Verletzungen und konnte den Aufstieg nicht mehr fortsetzen. Die beiden Frauen setzten daraufhin einen Notruf ab.

Die verletzte Wanderin wurde vom Team des Rettungshubschraubers Martin 1 mittels Tau aus dem schwierigen Gelände geborgen.

Gleichzeitig brachte das Team des Polizeihubschraubers Libelle die unverletzte, aber geschockte Begleiterin zur Franz-Fischer-Hütte.