Sie verlor fünf Geschwister bei tragischem Unfall: Jetzt bittet große Schwester um Hilfe

Elmira (Kanada) - Ein schrecklicher Autounfall hat eine große Familie aus Kanada vollkommen zerrissen. Fünf der sieben Kinder überlebten das Unglück nicht. Jetzt meldet sich die älteste Schwester zu Wort.

Mit roten Pfeilen zeigt Nancy Doerksen auf der Spendenplattform die Geschwister, die sie bald zu Grabe tragen muss. Das Bild stammt von Nancys eigener Hochzeit. © Screenshot: gofundme.com/f/supporting-the-doerksen-family-through-an-unimaginable-loss

"Meine Familie durchlebt eine Tragödie, die niemandem je widerfahren sollte", schreibt Nancy Doerksen in einem Aufruf auf der Spendenplattform "GoFundMe" und bezieht sich dabei auf ein Ereignis vom vergangenen Freitag.

An jenem Tag, gegen 19.30 Uhr, fuhr Nancys Familie in einem Zehnsitzer durch die kanadische Provinz Ontario. Auf einer Kreuzung der Wellington Road 12 ereignete sich dann der folgenschwere Unfall zwischen dem Familien-Van und einem SUV.

In einem Beitrag des Nachrichtensenders "CTV News" erklärt ein Polizeisprecher, dass ein Ersthelfer bereits am Telefon davon gesprochen hat, dass mehrere Personen lebensbedrohliche Verletzungen bei dem Crash erlitten haben. Außerdem hat er den Beamten bereits während des Anrufs mitgeteilt, dass es "mehrere Tote" gebe.

Einen Tag später bestätigten die Beamten dann, dass es sich bei den Toten um fünf Kinder (†4, †6, †8, †10 und †12) handelt, die allesamt miteinander verwandt sind. Neben den Kindern fuhren auch vier Erwachsene - darunter auch die Eltern der verstorbenen Kinder - und ein Kleinkind (15 Monate) in dem Unfallwagen mit. Sie alle überlebten den Unfall teils schwer verletzt.

Der Einjährige konnte mittlerweile mit einem gebrochenen Bein wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.