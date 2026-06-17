82 Messerstiche! 14-Jährige nach Friedhofs-Mord verurteilt

Wien (Österreich) - Zum Zeitpunkt der Tat besuchte eine 64 Jahre alte Frau gerade das Familiengrab auf dem Friedhof Baumgarten in der österreichischen Landeshauptstadt. Doch zu ihrem Unglück traf sie dort auf ein 14-jähriges Mädchen, welches voller Hass und Mordlust war. Die Seniorin hatte keine Chance. Acht Jahre wegen Mordes. So lautet das Urteil, welches das Landesgericht Wien über die 14-jährige Wienerin gefällt hat.

Die 14-Jährige schilderte selbst der Polizei den grausamen Mord. Jetzt muss sie hinter Gitter. (Symbolfoto) © Max Slovencik/APA/dpa

Zusätzlich soll die Jugendliche, die bis zuletzt in einer Wohngruppe in Wien-Penzing gewohnt hat, in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Das geht aus einem Bericht der "Kronen Zeitung" hervor.

Wie die Ermittlungen nach dem schrecklichen Vorfall am 23. Februar ergaben, hatte das Mädchen bereits Jahre zuvor schwere psychische Probleme. Täglich schaute sie sich Videos an, die schwere Gewalt oder sogar Tötungsdelikte zeigten, bis schließlich an einem schicksalshaften Tag das Fass der 14-Jährigen überlief.

"Ich bin aufgestanden und ich hab halt eine Anspannung gemerkt", sagte die 14-Jährige emotionslos vor den Haftrichtern aus. "Ich hab an gar nichts mehr denken können. Ich war so angespannt. Dann hab ich mein Messer genommen und hab an die Tat gedacht. Dass ich das machen muss. Dass ich jemanden umbringen muss." Und diese schaurigen Gedanken machte das junge Mädchen wenige Stunden später zur grausamen Realität.

Nachdem sie ihre Unterkunft verlassen hatte, kaufte sich das Mädchen ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angststörungen namens Alprazolam, besser bekannt als Xanax, und fuhr anschließend in Richtung Friedhof.

Dort traf sie schließlich auf die 64-Jährige.