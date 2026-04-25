Verheerender Waldbrand in Österreich breitet sich immer weiter aus

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In Österreich breitet sich seit dem 23. April ein Waldbrand aus. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund des alpinen Geländes schwierig.

Von Matthias Röder

Maria Luggau - In Österreich breitet sich seit dem 23. April ein Waldbrand aus.

Im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) kämpfen die Feuerwehren seit Donnerstagabend gegen einen verheerenden Waldbrand.
Im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) kämpfen die Feuerwehren seit Donnerstagabend gegen einen verheerenden Waldbrand.  © Unbekannt/FF LIESING/dpa

Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen. 

Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen.

Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund des alpinen Geländes schwierig.
Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund des alpinen Geländes schwierig.  © Unbekannt/FF LIESING/dpa
Der Waldbrand breitet sich weiter aus.
Der Waldbrand breitet sich weiter aus.  © Unbekannt/LPD KÄRNTEN/FEST KLAGENFURT/dpa

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. "Wegen des alpinen Geländes und der Dunkelheit ist der Einsatz für die Feuerwehrleute aber sehr gefährlich", so Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerd Guggenberger.

Eine Bundesstraße in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: Unbekannt/FF LIESING/dpa (2)

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