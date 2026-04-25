Verheerender Waldbrand in Österreich breitet sich immer weiter aus

Maria Luggau - In Österreich breitet sich seit dem 23. April ein Waldbrand aus.

Im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) kämpfen die Feuerwehren seit Donnerstagabend gegen einen verheerenden Waldbrand. © Unbekannt/FF LIESING/dpa

Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.

Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen.