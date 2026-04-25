Verheerender Waldbrand in Österreich breitet sich immer weiter aus
Von Matthias Röder
Maria Luggau - In Österreich breitet sich seit dem 23. April ein Waldbrand aus.
Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.
Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.
Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen.
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. "Wegen des alpinen Geländes und der Dunkelheit ist der Einsatz für die Feuerwehrleute aber sehr gefährlich", so Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerd Guggenberger.
Eine Bundesstraße in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Unbekannt/FF LIESING/dpa (2)