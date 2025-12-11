Versäumnisse im Fall Jennifer Scharinger? LKA wehrt sich gegen Kritik

Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsdiensts im Wiener LKA weist Vorwürfe zurück, dass man nicht alles unternommen hätte, die Vermisste eher zu finden.

Von Martin Gaitzsch

Wien - Rund acht Jahre hat der Fall Jennifer Scharinger die österreichischen Behörden beschäftigt. Die damals 21-Jährige war am 21. Januar 2018 verschwunden. Nach seinem Geständnis führte ihr Ex-Freund (heute 32) die Ermittler zu Wochenbeginn zur Leiche der Vermissten. Ihre Mutter hätte sich eine frühere Aufklärung des Verbrechens und mehr Druck von Seiten der Polizei gewünscht. Doch das LKA wehrt sich gegen die Kritik der Angehörigen.

Staatsanwältin Nina Bussek (links) und Oberst Gerhard Winkler (LKA Wien) äußerten sich auf der PK zum Verbrechen an der 2018 verschwundenen Jennifer. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa "Wir sind jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen", entkräftete Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsdiensts im Wiener LKA, gegenüber der ORF-Sendung "Wien heute" die Vorwürfe, nicht alles getan zu haben, um die Leiche eher zu finden. Der Einsatz von Leichenspürhunden und Tauchern hätte nicht den gewünschten Effekt gebracht. "Es fanden sich hier keinerlei Spuren eines Gewaltverbrechens", sagt Winkler rückblickend über die Untersuchungen. Der Täter sei minutiös vorgegangen, hätte "keine Spuren" aber auch "kein Blut" am Tatort hinterlassen.

Jennifer Scharinger tot: Hätten die Chats des Verdächtigen für eine Festnahme gereicht?