Vor Hungertod bewahrt! Eltern sollen Tochter auf 14 Kilogramm heruntergehungert haben

Tirol (Österreich) - Ein Dorf in Tirol steht unter Schock: Wie diese Woche ans Licht kam, sollen Eltern ihre siebenjährige Tochter beinahe verhungert haben lassen. Seit Dienstag sitzen beide in Untersuchungshaft.

Die Siebenjährige liegt noch immer im Krankenhaus, soll aber in stabilem Zustand sein. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, wurde das Mädchen bereits Ende April von seinen Eltern in einem lebensbedrohlichen und verwahrlosten Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Daraufhin wurde das Tiroler Landeskriminalamt im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes verständigt, auch die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. "Das Mädchen war augenscheinlich abgemagert, es hatte deutlich weniger Gewicht, als dies für eine Siebenjährige üblich ist", so Staatsanwalt Hansjörg Mayr.

Wie nun herauskam, soll das Kind nur noch knapp 14 Kilo gewogen haben statt der üblichen 20 bis 30 Kilo. Auch eine schwere Hautkrankheit, unter der das Mädchen leide, sei laut Ärzten längere Zeit nicht behandelt worden.

Mutter (40) und Vater (35) stehen nun unter dem Verdacht, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum vernachlässigt zu haben. Insbesondere hätten sie es unterlassen, "rechtzeitig die gebotene medizinische Versorgung ihres Kindes zu gewährleisten", hieß es vonseiten der Ermittler.

Da die Eltern in den darauffolgenden Tagen nicht für die Ermittlungsbehörden erreichbar waren, ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck ihre Festnahme an. Am vergangenen Dienstag sollen sie sich dann selbst gestellt haben.