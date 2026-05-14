Strandhaus von Eva Braun zum Verkauf: Was diese Holzhütte kosten soll
Polen - An der Ostsee steht derzeit ein Haus zum Verkauf, was seine besten Jahre schon hinter sich hat. Doch hinter dem angepriesenen Feriendomizil steckt eine Geschichte.
Im polnischen Badeort Pobierowo kann eine Immobilie erworben werden, die zuvor von Eva Braun (†33) genutzt wurde. Lokalen Geschichten nach war es das Strandhaus der gebürtigen Münchnerin, wie "Business Insider" berichtet.
Braun galt als die Geliebte Adolf Hitlers (†56), beide nahmen sich am 30. April 1945 im Berliner Führerbunker das Leben.
Nach dem Ende des Krieges verwahrloste die Villa immer mehr, lediglich Touristen schauten vorbei – ein Lost Place. Markant sind jetzt vor allem die Graffiti auf der Fassade.
Das um 1930 erbaute Haus ist von Wald umgeben, es gibt eine Klippe und einen Strand in der Nähe. Im unmittelbaren Umfeld entsteht derzeit das größte polnische Hotel.
Auf dem Portal von Immobilienmakler David Lis wird das Haus derzeit angeboten. Der Kaufpreis für die heruntergekommene Holzhütte: stolze eine Million Euro. Beschrieben wird die Immobilie als "historisches Anwesen an der Ostsee mit außergewöhnlicher Geschichte".
Haus ist sanierungsbedürftig
120 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche, 458 Quadratmeter Grundstück, fünf Zimmer, 50 Meter vom Strand entfernt. Was wie ein Traumhaus klingt, hat allerdings seine Tücken.
"Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig – Fassade, Dach und Innenausbau müssen vollständig erneuert werden. Die tragende Substanz ist jedoch solide, viele Originalelemente wie Kamin, Böden und Balken sind erhalten", heißt es.
Immerhin: Das Haus unterliegt nicht dem Denkmalschutz, kann im Inneren nach Belieben umgestaltet werden. Das Objekt steht bereits seit mehreren Monaten zum Verkauf, ein richtiger Käufer aber wurde offenbar noch nicht gefunden.
Wer die Million auf den Tisch legt, bekomme ein Anwesen, das Geschichten erzähle, "die kein Neubau je wiedergeben kann. Ob Mythos oder Wahrheit – das Haus von Eva Braun in Pobierowo bleibt ein Ort, der fasziniert, inspiriert und seiner Zeit weit voraus war."
Titelfoto: Montage: David Lis, Immobilien in Polen, IMAGO / Reinhard Schultz