Strandhaus von Eva Braun zum Verkauf: Was diese Holzhütte kosten soll

Polen - An der Ostsee steht derzeit ein Haus zum Verkauf, was seine besten Jahre schon hinter sich hat. Doch hinter dem angepriesenen Feriendomizil steckt eine Geschichte.

Im Wald, nur 50 Meter vom Strand entfernt, kann dieses Haus für eine Million Euro erworben werden. © David Lis, Immobilien in Polen

Im polnischen Badeort Pobierowo kann eine Immobilie erworben werden, die zuvor von Eva Braun (†33) genutzt wurde. Lokalen Geschichten nach war es das Strandhaus der gebürtigen Münchnerin, wie "Business Insider" berichtet.

Braun galt als die Geliebte Adolf Hitlers (†56), beide nahmen sich am 30. April 1945 im Berliner Führerbunker das Leben.

Nach dem Ende des Krieges verwahrloste die Villa immer mehr, lediglich Touristen schauten vorbei – ein Lost Place. Markant sind jetzt vor allem die Graffiti auf der Fassade.

Das um 1930 erbaute Haus ist von Wald umgeben, es gibt eine Klippe und einen Strand in der Nähe. Im unmittelbaren Umfeld entsteht derzeit das größte polnische Hotel.

Auf dem Portal von Immobilienmakler David Lis wird das Haus derzeit angeboten. Der Kaufpreis für die heruntergekommene Holzhütte: stolze eine Million Euro. Beschrieben wird die Immobilie als "historisches Anwesen an der Ostsee mit außergewöhnlicher Geschichte".