Ohnmacht während Hochzeit! Trauredner macht einfach weiter

Austin (Texas/USA) - Kurioser Vorfall bei einer Hochzeit in den USA : Mitten in der Zeremonie fiel der Trauzeuge des Bräutigams plötzlich in Ohnmacht. Der Trauredner ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

Während der Trauung fiel Drayton Williams plötzlich zu Boden. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/draytonw

Für den 28-jährigen Drayton Williams sollte der 24. Mai ein schöner Tag als Trauzeuge werden. Niemand konnte ahnen, dass er während der Trauung kurzzeitig jegliche Blicke auf sich ziehen würde.

Zehn Minuten nach Beginn der Rede stürzte Drayton plötzlich zu Boden. Die Gäste schrien entsetzt auf, während der Bräutigam und ein weiterer Trauzeuge zur Hilfe eilten.

Der Trauredner warf einen kurzen Blick auf die Szene, setzte seine Rede aber unbeirrt fort.

"Ich hatte die Knie durchgedrückt", soll der 28-Jährige laut People gegenüber Newsflare erzählt haben. "Das in Kombination mit meiner Nervosität machte mich etwas schwindelig, aber ich dachte, es läge einfach an der allgemeinen Nervosität und nicht daran, dass ich ohnmächtig werden würde."

Beim Durchstrecken der Knie staut sich Blut in den Beinen, und das Gehirn wird nicht mehr so stark durchblutet - Blutdruck und Herzfrequenz fallen ab, und das kann zur Bewusstlosigkeit führen.