Ohnmacht während Hochzeit! Trauredner macht einfach weiter
Austin (Texas/USA) - Kurioser Vorfall bei einer Hochzeit in den USA: Mitten in der Zeremonie fiel der Trauzeuge des Bräutigams plötzlich in Ohnmacht. Der Trauredner ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen.
Für den 28-jährigen Drayton Williams sollte der 24. Mai ein schöner Tag als Trauzeuge werden. Niemand konnte ahnen, dass er während der Trauung kurzzeitig jegliche Blicke auf sich ziehen würde.
Zehn Minuten nach Beginn der Rede stürzte Drayton plötzlich zu Boden. Die Gäste schrien entsetzt auf, während der Bräutigam und ein weiterer Trauzeuge zur Hilfe eilten.
Der Trauredner warf einen kurzen Blick auf die Szene, setzte seine Rede aber unbeirrt fort.
"Ich hatte die Knie durchgedrückt", soll der 28-Jährige laut People gegenüber Newsflare erzählt haben. "Das in Kombination mit meiner Nervosität machte mich etwas schwindelig, aber ich dachte, es läge einfach an der allgemeinen Nervosität und nicht daran, dass ich ohnmächtig werden würde."
Beim Durchstrecken der Knie staut sich Blut in den Beinen, und das Gehirn wird nicht mehr so stark durchblutet - Blutdruck und Herzfrequenz fallen ab, und das kann zur Bewusstlosigkeit führen.
In einem viralen TikTok, welches er selbst veröffentlichte, ist zu sehen, wie er nach dem Aufstehen noch kurz taumelte und augenscheinlich verwirrt war.
Als die Zeremonie beendet war, stärkte sich Drayton mit Essen und Trinken. Eine halbe Stunde nach dem Vorfall hielt er sogar seine Rede, als wäre nie etwas gewesen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/draytonw