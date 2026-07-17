Schusswechsel in Dänemark: Ein Mensch getötet

Dänemark - Bei einem Schusswechsel in Dänemark ist ein Mensch getötet worden.

Zwischen Polizisten und einer weiteren Person soll es zum Schusswechsel gekommen sein. © Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein ebenfalls verletzter Polizist sei in stabilem Zustand.

Bei dem Getöteten handle es sich um einen Zivilisten. Weitere Informationen zu ihm lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei erklärte, in einem Gebäude in Nørresundby nördlich von Aalborg sei Feuer ausgebrochen.

Als die Polizei am Nachmittag eintraf, seien die Beamten beschossen worden und hätten das Feuer erwidert. Der Schusswechsel sei inzwischen beendet.