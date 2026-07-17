Schusswechsel in Dänemark: Ein Mensch getötet

616 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Norden Dänemarks sind vor einem brennenden Gebäude Schüsse gefallen. Dabei soll ein Mensch ums Leben gekommen sein.

Von Martin Roy

Dänemark - Bei einem Schusswechsel in Dänemark ist ein Mensch getötet worden.

Zwischen Polizisten und einer weiteren Person soll es zum Schusswechsel gekommen sein.
Zwischen Polizisten und einer weiteren Person soll es zum Schusswechsel gekommen sein.  © Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein ebenfalls verletzter Polizist sei in stabilem Zustand.

Bei dem Getöteten handle es sich um einen Zivilisten. Weitere Informationen zu ihm lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei erklärte, in einem Gebäude in Nørresundby nördlich von Aalborg sei Feuer ausgebrochen.

Nach Explosion im Fürstentum: Opfer bezichtigt Kiews Geheimdienst
Aus aller Welt Nach Explosion im Fürstentum: Opfer bezichtigt Kiews Geheimdienst

Als die Polizei am Nachmittag eintraf, seien die Beamten beschossen worden und hätten das Feuer erwidert. Der Schusswechsel sei inzwischen beendet.

Polizeikommissar Claus Danø sagte, die Polizei betrachte die Tat als isolierten Vorfall. Der gesamte Hergang und insbesondere die Hintergründe des Schusswechsels müssten noch geklärt werden. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Ermittler sollten noch einige Zeit dort bleiben.

Titelfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Mehr zum Thema Aus aller Welt: