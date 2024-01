Opa erschießt seine zwei Töchter und ein Enkelkind

Die Polizei entdeckte vier Leichen in einem Haus in Norwegen. Ein Großvater soll seine zwei Töchter, sein Enkelkind und anschließend sich selbst getötet haben.

Von Amalia Seefeldt

Oslo - Die norwegische Polizei entdeckte am Dienstag vier Leichen in einem Haus in der Gemeinde Nes. Nun wurden schreckliche Details zu dem Fall bekannt: Ein Großvater soll seine zwei Töchter und sein Enkelkind erschossen haben, bevor er die Waffe auf sich selbst richtete.

In dem Wohnhaus 60 Kilometer nördlich von Oslo fand die Polizei vier Leichen. © Fredrik Varfjell/NTB/dpa Das geht aus den vorläufigen Obduktionsberichten hervor, wie die Polizeibeamtin Grete Lien Metlid am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Oslo sagte. Der mutmaßliche Täter - ein 60 Jahre alter Norweger - habe demnach nach der Tat selbst die Polizei angerufen und angegeben, seine Familienmitglieder getötet zu haben und sich selbst töten zu wollen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie vier Leichen in dem verrauchten Wohnhaus. Außerdem entdeckten sie einen erschossenen Hund und mehrere Schusswaffen, so die Polizei. Aus aller Welt Er war von Geburt an taub! Junge (11) kann dank besonderer Therapie wieder hören Es handle sich offensichtlich um einen "sehr ernsten und unfassbar traurigen Fall", erklärte Lien Metlid weiter. Die beiden getöteten Frauen waren nach Angaben der Beamtin 30 und 24 Jahre alt, bei dem Kind handelte es sich um ein gerade einmal zehn Monate altes Baby. Eine der beiden Frauen war Polizeibeamtin.

Kollegen und Nachbarn entsetzt: "Er liebte seine Töchter und seine Enkelin"