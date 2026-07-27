Paar reißt Kellerwand auf: Was es dahinter findet, bringt die Familien-Kasse zum Klingeln

Sheffield (Großbritannien) - Eine Familie aus Großbritannien saß buchstäblich auf ihrem Geld. Hinter einer abgebröckelten Wand in ihrem Keller machten Luisa und ihr Ehemann Dan eine Entdeckung, die ihnen das Herz in die Hose rutschen ließ.

In der alten Dose versteckte sich ein unerwarteter Geldsegen für die Familie aus England. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/scruffyandsorted

2020, mitten in der Corona-Pandemie, beschloss Dan während all der Freizeit den Keller ihres Hauses in Sheffield auszumisten und entdeckte dabei einen versteckten Raum. Das mag schon nervenaufreibend genug sein, aber was das Paar hinter der Wand fand, war noch viel aufregender.

Zunächst fand Dan Unmengen an Kohle, die er in Säcke umfüllte, wie seine Frau gegenüber Newsweek erzählt. Doch als er damit fertig war, stellte er fest, dass er eine ungewöhnliche Farbdose freigelegt hatte.

Weil die Dose stark nach Ammoniak gerochen hatte, hatten sich Dan und Luisa nicht getraut sie zu öffnen und legten die kleine Truhe so monatelang beiseite. Schließlich siegte die Neugier und gemeinsam mit ihren Kindern warfen sie einen Blick hinein.

In einem Video, welches Luisa nun auf TikTok postete, hält sie fest, wie die Familie die rostige Dose öffnete. Was sich darin versteckte, war zunächst nicht ersichtlich, denn was sie herauszogen war ein kleines Päckchen.

Weil sie dieses nicht mit ihren bloßen Fingern auseinander nehmen wollten, nutzten sie langstielige Werkzeuge und falteten es auseinander. Was zum Vorschein kam, waren unglaublicherweise mehrere Stapel an Geldscheinen.