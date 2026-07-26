Frau erfasst Partner mit Jetski: Erst Monate später kommen die Folgen des Unfalls zum Vorschein

South Carolina (USA) - Was als ein unbeschwerter Ausflug auf einem See im US-Bundesstaat South Carolina begann, endete für eine Familie wenige Stunden später in einem Unglück . Während einer ausgelassenen Fahrt mit ihrem Jetski erfasste die 27-jährige Hannah Snider ihren Lebensgefährten Brett (41) und fügte ihm infolgedessen schwere Nervenschäden zu.

Brett (41) und seine Partnerin Hannah Snider (27) haben einen gemeinsamen Sohn. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/snider.hl

Wie die Freundin des 41-Jährigen gegenüber dem Newsportal PEOPLE erklärte, wollte das Paar gemeinsam mit Hannahs Schwester und deren Freund zu einem Wasserfall fahren. "Auf halber Strecke hielten wir alle an, um uns zu treffen und kurz abzusprechen, wie lange es noch bis zur Ankunft dauern würde."

Brett, der die Strecke bereits kannte, sei vorausgefahren und habe seinen Jetski einige Meter vor den anderen gestoppt. "Als ich langsamer wurde, war ich zu nah dran und geriet in die Heckwelle hinter seinem Jetski, die sich gerade beruhigte, und wurde dadurch direkt in ihn hineingeschleudert."

Kurz vor der Kollision habe der 41-Jährige noch versucht, auszuweichen und lenkte sein Gefährt nach rechts - jedoch ohne Erfolg. Hannah prallte gegen die linke Seite seines Jetskis und beschädigte die beiden Wasserfahrzeuge.

"Zuerst dachte er, sein Arm sei vielleicht gebrochen, aber er schüttelte den Kopf und wollte die Fahrt fortsetzen, weil er meinte, er würde einfach zu Hause ein paar Schmerztabletten nehmen". Doch bereits die Rückkehr entwickelte sich zu einer Zerreißprobe. Da die Lenkung von Bretts Jetski beschädigt worden war, konnte er nur noch eingeschränkt fahren.

Hinzu kam, dass sich die Fahrzeuge ihrer Schwester sowie ihres Schwagers in Ästen verhedderten und so kaum noch Antrieb hatten. Besonders heikel: Ihr Treibstoff wurde knapp. "Es war ein Albtraum, und die Heimfahrt dauerte Stunden."

Endlich zu Hause angekommen schien die Sache für das Paar zunächst erledigt zu sein - falsch gedacht. Einige Monate nach dem Vorfall verschlechterte sich Bretts gesundheitlicher Zustand rasant.

Während eines Mittagessens sei sein linker Arm plötzlich ganz taub geworden. "Sie brachten ihn in die Notaufnahme. Doch das Gefühl in seinem Arm und seinen Fingern kehrte nicht zurück."