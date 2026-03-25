Paar wird am Hochzeitstag von der Polizei überrascht - 65 Jahre später wiederholt sich das Ereignis

USA - Vor 65 Jahren gaben sich Bill und Vivien das Jawort - und zu ihrem eisernen Hochzeitstag half ihnen die örtliche Polizei , den Tag auf eine ganz besondere Art und Weise zu feiern!

Vivien und Bill wurden an ihrem Hochzeitstag von der Polizei überrascht. © Screenshot/Facebook/Algonquin Police Department

Denn nur Momente, nachdem sich das Paar 1961 im US-Bundesstaat Illinois vermählt hatte, fanden sie sich in einem Streifenwagen wieder.

Doch beginnen wir von vorne: Wie People berichtete, hatte ihre Liebesgeschichte bereits während der Highschool-Zeit begonnen, als Vivien bei ihren Eltern im Café aushalf. Bills Vater, ein Milchlieferant, kam regelmäßig vorbei - und brachte eines Tages seinen Sohn mit. So lernten die beiden sich kennen.

Kurz darauf musste Bill allerdings zur Marine, und seine spätere Frau bot an, ihm einen Brief zu schreiben - daraus entwickelte sich schnell eine Brieffreundschaft, welche sich später in eine Liebesbeziehung verwandelte, die bis heute anhält.

Als sich das Paar später verlobte, erfuhr der damalige Polizeichef des Ortes - der zufälligerweise Stammkunde im Café von Viviens Eltern war - von der freudigen Nachricht. Er scherzte, er "würde Bill bei der Hochzeit festnehmen, weil Vivien so ein Fang sei."

Aus diesem Scherz wurde Wirklichkeit: Kurz nach der Zeremonie am 12. März 1961 wartete ein Polizeiauto auf sie! Natürlich war niemand in Schwierigkeiten, auch wenn es zunächst anders wirkte.

Schnell spielten Vivien und Bill jedoch mit, stiegen in den Streifenwagen und posierten für Fotos - so entstand ein unvergesslicher Moment.