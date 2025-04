Panik an Elite-Uni: Student wirft Molotow-Cocktail aus Wohnheimzimmer

New York City - Ein Student der Columbia University löste Panik bei seinen Mitstudenten aus, als dieser einen vermeintlichen Molotow-Cocktail aufs Uni-Gelände warf.

Mit seinem selbst gebauten Molotow-Cocktail löste ein Student Panik an der Columbia University aus. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/ thegreekphotoholic / 123rf/stieberszabolcs

Alarmiert riefen Studenten der Elite-Universität am vergangenen Montagabend die New Yorker Polizei. Was sie beobachteten, war mehr als beunruhigend.

Der 22-jährige Javen Jovero soll laut "New York Post" eine Plastikflasche mit Reinigungsalkohol und einer Socke gefüllt haben, die er schließlich aus dem Fenster seines Wohnheimzimmers warf.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand, denn angezündet hatte der Student den Molotow-Cocktail glücklicherweise nicht.

Javen Jovero wurde später zur psychologischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und anschließend wegen illegalen Waffenbesitzes und rücksichtsloser Gefährdung angeklagt.